Британцы отмечают, что Гиркин долгое время критиковал Министерство обороны России за то, как оно ведет войну против Украины. Однако в последние дни он перешел к прямой критике президента России Владимира Путина, в том числе выражал недовольство самим фактом его пребывания у власти.

Спусковым крючком для Гиркина, решившего перейти на неприкрытую критику путинского режима, британцы считают мятеж «Вагнера» и то, как он закончился.

В британской разведке напомнили, что Гиркин пользуется определенным авторитетом у российского провоенного сообщества, которое уважает его за былые «заслуги» на Донбассе в 2014 году.

«Этот шаг (арест Гиркина), скорее всего, приведет в ярость других членов сообщества военных блогеров и представителей действующей армии, — которые в основном считают Гиркина проницательным военным аналитиком и патриотом», – полагает британская разведка.

Накануне московский суд отправил Игоря Гиркина в СИЗО на два месяца по подозрению в «экстремизме». Хотя он давно критикует российские власти, в уголовном деле про него пока фигурируют только два поста в Telegram, опубликованные 25 мая прошлого года. В них он обвинил «власти ДНР» в «безответственности и вредительстве» и заявил, что «за такое расстреливать мало».

Аналитики американского Института изучения войны считают, что арест Гиркина именно сейчас говорит о резком смещении баланса сил внутри кремлевской элиты. Гиркин, вероятно, попал под масштабную волну репрессий, направленную на окончательное пресечение любой критики властей в России.