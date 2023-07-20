В Крыму беспилотники атаковали нефтебазу и аэродром

Российские «власти» Крыма сообщают об атаке БПЛА в Красногвардейском районе, телеграм-каналы сообщают о прилетах на нефтебазе и аэродроме.

«Глава» Крыма Сергей Аксенов говорит, что беспилотники «пытались» атаковать инфраструктурные объекты, однако военные уже находятся на месте «для ликвидации возможных последствий».

В соцсетях пишут о прилете на нефтебазу и аэродром нескольких беспилотников, а также о детонации боеприпасов.