Долгожданная точка Алиева по следам выступлений президента
Уже более четверти века некоторые «всезнающие» международные эксперты убеждают потенциальных импортеров, что у Азербайджана не хватит газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы, что в силу скудности стратегических запасов использовать азербайджанский газ можно только в качестве «добавки» к туркменскому, путем строительства Транскаспийского газопровода. И все попытки Баку доказать обратное, те же эксперты называли «несостоятельными».
Долгожданную точку в нескончаемой череде подобных «прогнозов» поставил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Выступая в Шуше, глава государства в деталях раскрыл суть проекта Транскаспийского газопровода, а также его истинного значения для Азербайджана.
Согласившись с тем, что запасы газа в Азербайджане объективно несопоставимы с многократно превышающими их ресурсами Туркменистана, глава государства подчеркнул, что, тем не менее, Азербайджан уже поставляет свой газ в ряд государств Европейского союза в то время, как Туркменистан все еще ведет переговоры по этому поводу.
Приветствуя идею Транскаспийского проекта, который базируется на газовых запасах Туркменистана, Алиев отметил, что именно Туркменистан и должен продвигать этот проект, в рамках которого участие Азербайджана ограничивается ролью страны-транзитера туркменского газа.
«Конечно, Баку в качестве транзитера мог бы получать немалые дивиденды, - отметил, в частности, Ильхам Алиев. - Но не от нас зависит инициирование этого проекта или привлечение в него инвестиций. Правда, Азербайджан со своей стороны может предложить существующую инфраструктуру или же территорию для строительства новой инфраструктуры. И, наверное, это будет сделано, если Ашхабад обратится к нам с таким предложением. Но сегодня нельзя забывать, что Азербайджан занят расширением своего трубопровода, построенного менее трех лет назад».
Напомним в этой связи, что уже больше двух с половиной лет Азербайджан ежегодно поставляет в Европу по «Южному газовому коридору» (ЮГК) более 10 миллиардов кубометров газа. Многие специалисты называли ЮГК, построенный по личной инициативе Ильхама Алиева, «пародией на альтернативу российскому газу». Дескать, зачем прокладывать еще одну трубу, когда поступающее из России голубое топливо полностью обеспечивает потребности Европы?
Однако сразу же после обострения ситуации на европейском газовом рынке, вызванного войной в Украине, в Баку зачастили высокопоставленные представители Евросоюза с просьбой увеличить поставки газа. Азербайджан, естественно, пошел навстречу европейским партнерам, однако увеличение мощности трубы требовало и времени, и денег. Причем, основных работ по расширению ЮГК требовал именно европейский сегмент газопровода – Трансадриатический (ТАР). И Баку прилагает сегодня все усилия, чтобы к 2027 году удвоить его мощность.
Однако ситуация с обеспечением энергобезопасности Старого света постоянно обостряется, а потому европейцы торопят Азербайджан, призывая его ускорить темпы работ, что в целом, практически, невозможно. Тем не менее, небольшие прорывы, все-таки, удаются. Так, уже до конца текущего года покупателями азербайджанского газа могут стать еще две европейские страны.
Таким образом, Азербайджан, уже ставший в вопросах энергобезопасности стратегическим партнером Европы, продолжает укреплять свой имидж надежного общеевропейского поставщика голубого топлива.
Что же касается реализации проекта Транскаспийского газопровода, то до тех пор, пока не будут известны источники финансирования, планы по его прокладке будут выглядеть только планами, не более. Безусловно, сама идея Транскаспийского газопровода выглядит весьма заманчиво. Как для Европы, так и для Азербайджана. Но при этом следует брать в расчет, что для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспия необходимо, во-первых, проложить по его дну газопровод, а во-вторых, проложить из Баку до Европы чуть ли не второй «Южный газовый коридор». Но в создание «ЮГК», как известно, были вложены десятки миллиардов долларов. В то время, как вопрос о том, кто именно будет финансировать туркменские проекты, по-прежнему остается открытым.
Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, пока не будет известен источник финансирования проекта Транскаспийского газопровода, все разговоры о его реализации являются преждевременными.
В этой связи уместно напомнить, что для строительства ЮГК, помимо корпоративного финансирования, были также привлечены средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка. Учитывая, что сегодня европейские банки прекратили финансировать проекты, связанные с ископаемым топливом, Туркменистан может рассчитывать только на корпоративное финансирование, которое, повторим, никто пока не обозначил.
Суммируя все «за» и «против», приходишь к выводу, что Азербайджану в создавшейся ситуации увлекаться идеей Транскаспийского газопровода, пожалуй, не стоит. Прежде всего, потому, что перед Азербайджаном стоит куда более реальная и насущная задача - как можно скорее удвоить мощность «Южного газового коридора», для чего есть и природные, и финансовые ресурсы, подкрепленные желаниями и возможностями как поставщика, так и покупателей.
К тому же, работы по наращиванию мощности азербайджанского ЮГК уже ведутся, а Транскаспий – он там, за морем.