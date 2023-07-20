Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:35

Уже более четверти века некоторые «всезнающие» международные эксперты убеждают потенциальных импортеров, что у Азербайджана не хватит газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы, что в силу скудности стратегических запасов использовать азербайджанский газ можно только в качестве «добавки» к туркменскому, путем строительства Транскаспийского газопровода. И все попытки Баку доказать обратное, те же эксперты называли «несостоятельными». Долгожданную точку в нескончаемой череде подобных «прогнозов» поставил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выступая в Шуше, глава государства в деталях раскрыл суть проекта Транскаспийского газопровода, а также его истинного значения для Азербайджана. Согласившись с тем, что запасы газа в Азербайджане объективно несопоставимы с многократно превышающими их ресурсами Туркменистана, глава государства подчеркнул, что, тем не менее, Азербайджан уже поставляет свой газ в ряд государств Европейского союза в то время, как Туркменистан все еще ведет переговоры по этому поводу. Приветствуя идею Транскаспийского проекта, который базируется на газовых запасах Туркменистана, Алиев отметил, что именно Туркменистан и должен продвигать этот проект, в рамках которого участие Азербайджана ограничивается ролью страны-транзитера туркменского газа. «Конечно, Баку в качестве транзитера мог бы получать немалые дивиденды, - отметил, в частности, Ильхам Алиев. - Но не от нас зависит инициирование этого проекта или привлечение в него инвестиций. Правда, Азербайджан со своей стороны может предложить существующую инфраструктуру или же территорию для строительства новой инфраструктуры. И, наверное, это будет сделано, если Ашхабад обратится к нам с таким предложением. Но сегодня нельзя забывать, что Азербайджан занят расширением своего трубопровода, построенного менее трех лет назад».

Напомним в этой связи, что уже больше двух с половиной лет Азербайджан ежегодно поставляет в Европу по «Южному газовому коридору» (ЮГК) более 10 миллиардов кубометров газа. Многие специалисты называли ЮГК, построенный по личной инициативе Ильхама Алиева, «пародией на альтернативу российскому газу». Дескать, зачем прокладывать еще одну трубу, когда поступающее из России голубое топливо полностью обеспечивает потребности Европы? Однако сразу же после обострения ситуации на европейском газовом рынке, вызванного войной в Украине, в Баку зачастили высокопоставленные представители Евросоюза с просьбой увеличить поставки газа. Азербайджан, естественно, пошел навстречу европейским партнерам, однако увеличение мощности трубы требовало и времени, и денег. Причем, основных работ по расширению ЮГК требовал именно европейский сегмент газопровода – Трансадриатический (ТАР). И Баку прилагает сегодня все усилия, чтобы к 2027 году удвоить его мощность. Однако ситуация с обеспечением энергобезопасности Старого света постоянно обостряется, а потому европейцы торопят Азербайджан, призывая его ускорить темпы работ, что в целом, практически, невозможно. Тем не менее, небольшие прорывы, все-таки, удаются. Так, уже до конца текущего года покупателями азербайджанского газа могут стать еще две европейские страны. Таким образом, Азербайджан, уже ставший в вопросах энергобезопасности стратегическим партнером Европы, продолжает укреплять свой имидж надежного общеевропейского поставщика голубого топлива.