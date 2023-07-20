На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о взрыве в жилом доме на улице Тофика Исмаилова в городе Имишли.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место прибыли силы пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

На месте происшествия было установлено, что на кухне двухкомнатной квартиры общей площадью 40 кв.м, расположенной на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома, произошел взрыв, по предварительной версии, в результате утечки газа. Пожара после взрыва не было, получивший травмы гражданин находился в квартире без сознания. С помощью спецсредств пожарным удалось открыть входную дверь квартиры, получившего травмы Ильяса Мусаева передали бригаде скорой медицинской помощи.

Соответствующие органы проводят расследование.