Блинкен рассказал, «во что верит Путин»

Россия в настоящее время не заинтересована в мирных переговорах по Украине, считает глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Об этом он заявил на полях Аспенского форума по безопасности.

Отвечая на вопрос, могут ли США сейчас назначить специального посланника для мирных переговоров с Россией по Украине, глава Госдепа сказал: «К сожалению, я не вижу никаких доказательств заинтересованности России в [мирных переговорах]… Президент Путин верит и продолжает верить, что он может пережить Украину и пережить всех сторонников Украины. Жизненно важно, чтобы мы разубедили его в этом». Его цитирует «Голос Америки».

По словам Блинкена, единство стран НАТО и обязательства по обеспечению безопасности Украины, которые были достигнуты на саммите альянса в Вильнюсе, помогут Киеву нарастить потенциал обороны, чтобы Москва не смогла снова напасть.

«Это очень сильный сигнал Путину, что мы никуда не уйдем, Украина никуда не уйдет, и у нее будут средства для самообороны. Если отношение президента Путина к этому изменится, может быть, появится возможность для переговоров. Сейчас мы этого не видим», - сказал Блинкен.