Пригожин открыл в Беларуси свою компанию

Компанию, сообщает «Радио Свобода», 19 июля зарегистрировал Могилевский облисполком. Адрес ее регистрации расположен в деревне Цель Осиповичского района. Рядом с этой деревней расположен полевой лагерь, куда после мятежа по договоренности с властями Беларуси переместились наемники ЧВК «Вагнер».

Уставный капитал компании - 200 белорусских рублей. Гендиректором компании является сам Пригожин, ее владельцем - российская компания «Конкорд», которой также владеет Пригожин. Единственным видом деятельности белорусской компании указано «управление недвижимым имуществом».

По данным мониторингового проекта «Беларускі Гаюн», сейчас в Беларуси находятся более двух тысяч наемников ЧВК. Сам Пригожин, судя по перемещениям его авиалайнера, иногда приезжает в страну, но большую часть времени проводит в России. Минобороны Беларуси сообщало, что прибывшие в страну наемники «Вагнера» будут обучать белорусских военнослужащих.