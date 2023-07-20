Генерал Самвел Бабаян призывает сепаратистов спуститься с воздуха в Агдам

Бывший «секретарь Совета безопасности» сепаратистов Карабах а Самвел Бабаян подтвердил свое предложение вступить в диалог с Азербайджаном с целью создания взаимного доверия. Об этом он сказал в интервью армянскому журналисту Артуру Киракосяну.

Бабаян заметил, что у него есть «пакет конкретных шагов», о которых можно договориться с Баку.

По словам Бабаяна, «власти Армении считают, что «в правительстве Карабаха… теперь сами знают, что делают, я не в курсе. Может, после сидячей забастовки следующим крайним шагом Араика Арутюняна будет голодовка, я не присоединяюсь к таким легкомысленным видам борьбы».

Далее, говоря о поставках через Агдам, Бабаян посоветовал сепаратистам «спуститься с воздуха на землю и понять, что мы имеем дело с ситуацией, сложившейся после 9 ноября 2020 года, а не с тем, что было до этого».