Послу России придется отвечать за слова Путина

Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за слов президента РФ Владимира Путина о Польше. Об этом заявил в субботу заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский.

«В субботу в 10:00 в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ», - сказал представитель ведомства Польскому агентству печати.

По его словам, посол был вызван в связи с заявлениями президента России, «а также другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и союзников». «Встреча была очень короткой», - добавил Яблоньский.

Накануне президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом сказал, что «именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии». По словам российского лидера, сейчас Польша хотела бы заполучить себе «не только украинские, но и белорусские земли».