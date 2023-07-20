Еще одна подозрительная смерть российского олигарха

14:18

В возрасте 40 лет умер российский предприниматель Антон Черепенников, глава «ИКС Холдинга», который производил средства для прослушки в РФ. Baza пишет, что тело Черепенникова обнаружили в его офисе на Мичуринском проспекте в Москве. По предварительным данным, на нем не было обнаружено следов насильственной смерти. Эксперты сообщили, что у бизнесмена произошла остановка сердца. Сейчас специалисты устанавливают точную причину смерти. «ИКС Холдинг» основан в декабре 2018 года, он объединяет около 30 компаний, в том числе разработчиков систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). СОРМ — оборудование, с помощью которого спецслужбы могут прослушивать телефоны и отслеживать интернет-активность.

В 2021 году издание VTimes сообщало, что структуры Черепенникова также занимались тестовым запуском систем для реализации закона об изоляции Рунета. По состоянию на март 2019 года его компания «Цитадель» владела 43% предприятия «Данные — Центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которое занималось тестовым запуском систем фильтрации трафика. Сейчас основным владельцем ДЦОА является «ИКС Холдинг». Помимо «ИКС Холдинга» Черепенников входил в совет директоров холдинга USM и оператора связи «Мегафон», а также был совладельцем и операционным директором «USM Телеком». Также он был владельцем клуба Virtus.pro и основателем киберспортивного холдинга ESforce. Черепенников неоднократно входил в список самых успешных молодых предпринимателей России по версии РБК и был номинирован на премию «Предприниматель года» в 2019 и 2020 годах. 25 февраля 2023 года его и «ИКС Холдинг» включили в санкционные списки США. Отметим, что с начала 2022 года при загадочных обстоятельствах скончались крупные российские бизнесмены. Причиной смерти называли суицид. В некоторых случаях бизнесменов находили мертвыми вместе с семьями.