Еще одна подозрительная смерть российского олигарха
В возрасте 40 лет умер российский предприниматель Антон Черепенников, глава «ИКС Холдинга», который производил средства для прослушки в РФ.
Baza пишет, что тело Черепенникова обнаружили в его офисе на Мичуринском проспекте в Москве. По предварительным данным, на нем не было обнаружено следов насильственной смерти. Эксперты сообщили, что у бизнесмена произошла остановка сердца. Сейчас специалисты устанавливают точную причину смерти.
«ИКС Холдинг» основан в декабре 2018 года, он объединяет около 30 компаний, в том числе разработчиков систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). СОРМ — оборудование, с помощью которого спецслужбы могут прослушивать телефоны и отслеживать интернет-активность.
В 2021 году издание VTimes сообщало, что структуры Черепенникова также занимались тестовым запуском систем для реализации закона об изоляции Рунета. По состоянию на март 2019 года его компания «Цитадель» владела 43% предприятия «Данные — Центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которое занималось тестовым запуском систем фильтрации трафика. Сейчас основным владельцем ДЦОА является «ИКС Холдинг».
Помимо «ИКС Холдинга» Черепенников входил в совет директоров холдинга USM и оператора связи «Мегафон», а также был совладельцем и операционным директором «USM Телеком». Также он был владельцем клуба Virtus.pro и основателем киберспортивного холдинга ESforce.
Черепенников неоднократно входил в список самых успешных молодых предпринимателей России по версии РБК и был номинирован на премию «Предприниматель года» в 2019 и 2020 годах. 25 февраля 2023 года его и «ИКС Холдинг» включили в санкционные списки США.
Отметим, что с начала 2022 года при загадочных обстоятельствах скончались крупные российские бизнесмены. Причиной смерти называли суицид. В некоторых случаях бизнесменов находили мертвыми вместе с семьями.
В сентябре прошлого года погиб Равиль Маганов, председатель совета директоров и исполнительный вице-президент «Лукойла»: писали, что он «выпал» из окна шестого этажа Центральной клинической больницы при Управделами президента России. А также Иван Печорин, исполнительный директор по авиабезопасности «Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики» – после «падения» с катера у берегов Владивостока. За две недели до смерти Маганова в Вашингтоне было найдено тело 52-летнего Дэна Рапопорта, антипутинского бизнесмена латышско-американского происхождения, выпавшего из окна своей квартиры в роскошном многоэтажном доме. В мае 2022-го 43-летний миллиардер Александр Субботин, бывший топ-менеджер компании «Лукойл», был найден мертвым при загадочных обстоятельствах. В апреле прошлого года 55-летний Сергей Протосеня, зампредседателя газовой компании Novotek, тесно связанной с Кремлем, был найден повешенным возле своей испанской виллы. В самой вилле были обнаружены зарубленные топором 33-летняя жена Протосени, Наталья, а также их дочь-подросток Мария. В феврале того же года 66-летний российский магнат Михаил Уотфорд был найден повешенным в гараже своего дома в графстве Суррей (Великобритания). Также в феврале 2022-го супруга 61-летнего Александра Тюлакова, высокопоставленного чиновника «Газпрома» на уровне заместителя гендиректора, обнаружила своего мужа повешенным в их доме в элитном микрорайоне «Ленинский» Ленинградской области. Там же, но несколькими неделями ранее на полу ванной в луже крови и с множественными ножевыми ранениями было обнаружено тело 60-летнего Леонида Шульмана – начальника отдела транспорта компании «Газпром инвест». В марте 2022 года миллиардер Василий Мельников, владелец медицинской фирмы «МедСтом», был найден мертвым в своей квартире вместе с женой Галиной и двумя сыновьями. В ноябре СМИ писали о гибели основателя Forex Club Вячеслава Тарана, который разбился на вертолете во Франции по пути из Лозанны в Монако. Также в ноябре при загадочных обстоятельствах скончался 29-летний сын влиятельного бизнесмена-олигарха и долларового миллиардера Константина Голощапова.
В Индии при загадочных обстоятельствах в конце прошлого года умер мультимиллионер Павел Антов, член правящей партии «Единая Россия» и депутат Владимирской областной Думы. Крупный нефтяной бизнесмен конца 1990-х и бывший партнер зятя первого президента России Бориса Ельцина Вячеслав Ровнейко найден мертвым в подмосковном доме в Одинцовском городском округе. В Британии также скончался российский магнат в сфере недвижимости, бывший владелец АКБ «РосЕвроБанк» Сергей Гришин. Подозрительной считается и гибель Андрея Ботикова – российского ученого, одного из создателей вакцины от вируса COVID-19.