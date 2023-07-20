Миннауки и образования провело тренинг «Эффективная коммуникация»

В пятницу, 21 июля, Министерство науки и образования организовало тренинг на тему «Эффективная коммуникация», целью которого является совершенствование знаний и навыков сотрудников отделов по связям с общественностью структур при Министерстве науки и образования по вопросам правильной организации коммуникации, эффективной речи, управления кризисными ситуациями и развития профессиональных навыков в сфере общения со СМИ.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли рассказал об основных коммуникационных целях министерства и формировании единого коммуникационного механизма. При этом он уделял внимание налаживанию правильной коммуникации с внутренней и внешней аудиторией в кризисных ситуациях.