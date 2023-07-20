Миннауки и образования провело тренинг «Эффективная коммуникация»
В пятницу, 21 июля, Министерство науки и образования организовало тренинг на тему «Эффективная коммуникация», целью которого является совершенствование знаний и навыков сотрудников отделов по связям с общественностью структур при Министерстве науки и образования по вопросам правильной организации коммуникации, эффективной речи, управления кризисными ситуациями и развития профессиональных навыков в сфере общения со СМИ.
Выступая на церемонии открытия мероприятия, руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли рассказал об основных коммуникационных целях министерства и формировании единого коммуникационного механизма. При этом он уделял внимание налаживанию правильной коммуникации с внутренней и внешней аудиторией в кризисных ситуациях.
Затем заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов выступил с докладом на тему «Образовательное лицо СМИ».
Далее соучредитель и директор компании Safavy.org, тренер Кёнуль Гулиева выступила на тему «Как создать эффективную историю?», мобилограф Наргиз Мамедли - «Как создать визуальный контент?», а специалист по связям с общественностью Азер Назаров - на тему «Кризисная коммуникация».
Тренеры рассказали о принципах работы социальных сетей и создании соответствующих типов контента, ключевых показателях эффективности, разработке визуально привлекательного, эффективного контента, эффективных стратегиях кризисной коммуникации, анализе успешной кризисной коммуникации. В рамках тренинга были организованы различные интеллектуальные игры. После этого между участниками состоялся обмен мнениями и даны ответы на их вопросы.