Кадыров раскритиковал акции протеста мусульман в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против несогласованных акций мусульман в Москве, заявив, что не поддерживает подобное поведение, даже если они проводятся с благой целью. Комментируя в соцсетях протесты против рейдов российского ОМОН в молельных домах, он посоветовал согласовывать акции с местными властями и выражать свое мнение культурно.

«Всегда найдутся проплаченные подстрекатели, которые сделают все, чтобы спровоцировать беспорядки. Не удивлюсь, если такие там действительно были. Это также становится поводом для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами», — написал Кадыров в телеграм-канале.

На эту же тему высказался депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. По его словам, такие конфликты «особенно опасны сейчас, когда страна находится в условиях борьбы с врагом на Западе». Депутат подчеркнул, что руководство Чечни всегда находится на связи с губернатором Московской области и правоохранительными органами, чтобы решать возникающие проблемы законными методами, пишет The Moscow Times.

Накануне в Москве несколько десятков мусульман прошли маршем от Московской исторической мечети на Большой Татарской улице до станции метро «Третьяковская». Протестные акции были вызваны действиями силовиков в молельных помещениях, в Котельниках и Дзержинском. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов ранее поддержал мусульман и осудил действия сотрудников российского ОМОН, выразив надежду на решение всех проблем и недопониманий через переговоры, а не уличные акции.