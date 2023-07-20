Российские военные атаковали 11 украинских областей: есть погибшие

В Черниговской области два человека погибли в результате ракетного обстрела. Разрушен дом культуры, повреждены окна в многоэтажках, административные здания.

За минувшие сутки российские войска атаковали 11 украинских областей, есть убитые и раненые, сообщили в сводной информации о ситуации в регионах областные военные администрации Украины.

Кировоградская область была атакована дронами, которые были сбиты украинской ПВО. Пострадавших нет. Новгород-Северский район обстрелян из гранатометов и минометов.

В Сумской области 29 обстрелов приграничной зоны, 161 взрыв. Обстрелам подверглись четыре населенных пункта.

В Днепропетровской области пострадали три человека. По ней были выпущены четыре беспилотника, два были сбиты, еще два попали по населенному пункту.

В Запорожской области российские войска нанесли 85 обстрелов по 22 населенным пунктам, разрушено 30 зданий.

В Харьковской области на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты. Пострадавших нет.

В Луганской области под обстрел попали два села, Невское и Белогоровка. Сообщается, что российские войска пытались продвинуться вдоль всей линии фронта, но были остановлены украинскими силами.

В Донецкой области российские войска нанесли 18 ударов по десяти населенным пунктам. Областные власти сообщают о шести погибших, среди которых двое детей, и пяти раненых.

В Николаевской области зафиксированы артиллерийские обстрелы, пострадавших нет.

По Одесской области было выпущено 7 крылатых ракет различного класса. Есть повреждения. Данные о последствиях уточняются.

В Херсонской области за сутки было 63 обстрела по 23 населенным пунктам. Повреждено несколько зданий, один человек получил ранения.