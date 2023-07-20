Новые важные месседжи Ильхама Алиева по следам выступлений президента
Накануне президент Ильхам Алиев выступил в Шуше с серией значимых заявлений, которые, безусловно, определят векторы развития как внутренней, так и внешней политики Азербайджана.
Даже беглый анализ весомых заявлений главы азербайджанского государства вносит ясность по целому ряду первостепенных концептуальных вопросов.
Несмотря на всю драматичность и неожиданность геополитических коллизий в регионе, на которых подробно остановил свое внимание Алиев, Азербайджан продолжит свою традиционную многовекторную внешнюю политику. Безусловно, при особой, можно сказать, доминантной роли нынешней Турции и «эрдогановского правительства», с которым Баку связывают особые узы взаимодействия. И несмотря на ослабевающую роль России в свете заведомо провальной «украинской военной экспедиции», Азербайджан с ответственностью относится к реализации всех программ в рамках союзнического взаимодействия с Россией.
Если оставить в стороне «моральный аспект политики», Алиев прекрасно понимает действенную роль Кремля на Южном Кавказе. Очевидно, что старый миропорядок рухнул, а новый мировой уклад сформируется по итогам российско-украинской войны. Хотя сегодня ничто не предвещает скорейшего окончания этой кровавой бойни, переросшей в глобальную конфронтацию Кремля с коллективным Западом. Однако история помнит, что даже в период апогея «ельцинского безвременья» на задворках рухнувшей двухполюсной структуры мировых политических сил России удалось не только сохранить свое военно-политическое присутствие на Южном Кавказе, но и в значительной степени приумножить его за счет манипуляций этноконфессиональными конфликтами. Сегодня у России гораздо больше возможностей для военно-политических инсинуаций, чем в период Ельцина.
Таким образом, до наступления эры нового миропорядка Баку не сделает геополитического выбора, придерживаясь дипломатии традиционной многовекторности. Прагматичный подход Баку подкрепляется идентичной внешнеполитической стратегией Анкары. Более того, Азербайджан будет развивать выгодное для себя, в первую очередь, широкоспектрное сотрудничество со странами Запада. Кроме нефтегазовой отрасли и энергетики перед Баку открывается новая перспектива развития ВИЭ.
Да и что касается политического ракурса - Баку достиг немыслимых внешнеполитических успехов, добившись от США и ЕС безусловного признания своей территориальной целостности. Более того, именно на брюссельской и вашингтонской площадках Армения впервые с 1991 года отказалась от притязаний на Карабах. Однако, что касается глобальной политики, скрупулезный и крайне осторожный Алиев по-прежнему настаивает на модели сближения и примирения, но вовсе не антагонизма и конфронтации. Президент неспроста напомнил о Баку как дипломатической площадке переговоров военного руководства США и России. То есть Баку – это поприще для сближения и примирения, а не вражды.
Краеугольным камнем политики Алиева со дня его прихода к власти является принцип невмешательства и неприсоединения. Он идет своим путем. Что и привело его в конце к ветхой в период глобалистского экспансионизма, но обретшей вторую жизнь в условиях «третьей мировой войны» антиимпериалистической философии Движения неприсоединения. Проблемы во взаимоотношениях Баку с тем или иным геополитическим полюсом возникали лишь в период попыток вмешательства во внутренние дела страны. Алиев обозначил четкую красную линию. И не позволяет ее переходить – ни Москве, ни Вашингтону. И любая попытка перейти эту линию приводила, как мы помним из недавнего прошлого, к лобовому столкновению с Вашингтоном в 2005 году, и с Москвой в 2013 году… Как известно, внешняя политика является продолжением политики внутренней.
Именно поэтому Алиев доволен, что добился предсказуемого развития ситуации в собственной стране. Он особо подчеркивает самодовлеющий характер своей власти. Нет никаких рисков и опасностей. Поэтому президент уверенно идет на углубление политических реформ. Алиев призывает к открытости, прозрачности, борьбе с бюрократизмом и неэффективным управлением. И не скрывает своей досады в случае чиновничьей несправедливости. А вскрывать эти язвы обязана азербайджанская журналистика, которая, по мнению президента, должна обрести абсолютную независимость и самодостаточность.
Грандиозные политические достижения Алиева обусловлены военно-дипломатической победой над Арменией и полной капитуляцией страны-агрессора. Осталась малость. Подать рукой до Ханкенди, куда и оказалась загнана горстка сепаратистов. Алиев не обошел вниманием и будущую судьбу этой группы военных преступников, отказавшейся от своего последнего шанса сесть за стол переговоров и договориться с центральной властью. Теперь Алиев бескомпромиссен – никаких уступок и жизнь в рамках азербайджанской Конституции. Возможно ли вмешательство третьих сил? Азербайджанский лидер тонко намекнул, что и в этом вопросе он достиг полного взаимопонимания с геополитическими полюсами. После вчерашнего выступления Алиева складывается впечатление, что осталось не так долго ждать и этой финальной развязки…