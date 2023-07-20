Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:02

Накануне президент Ильхам Алиев выступил в Шуше с серией значимых заявлений, которые, безусловно, определят векторы развития как внутренней, так и внешней политики Азербайджана. Даже беглый анализ весомых заявлений главы азербайджанского государства вносит ясность по целому ряду первостепенных концептуальных вопросов. Несмотря на всю драматичность и неожиданность геополитических коллизий в регионе, на которых подробно остановил свое внимание Алиев, Азербайджан продолжит свою традиционную многовекторную внешнюю политику. Безусловно, при особой, можно сказать, доминантной роли нынешней Турции и «эрдогановского правительства», с которым Баку связывают особые узы взаимодействия. И несмотря на ослабевающую роль России в свете заведомо провальной «украинской военной экспедиции», Азербайджан с ответственностью относится к реализации всех программ в рамках союзнического взаимодействия с Россией.

Если оставить в стороне «моральный аспект политики», Алиев прекрасно понимает действенную роль Кремля на Южном Кавказе. Очевидно, что старый миропорядок рухнул, а новый мировой уклад сформируется по итогам российско-украинской войны. Хотя сегодня ничто не предвещает скорейшего окончания этой кровавой бойни, переросшей в глобальную конфронтацию Кремля с коллективным Западом. Однако история помнит, что даже в период апогея «ельцинского безвременья» на задворках рухнувшей двухполюсной структуры мировых политических сил России удалось не только сохранить свое военно-политическое присутствие на Южном Кавказе, но и в значительной степени приумножить его за счет манипуляций этноконфессиональными конфликтами. Сегодня у России гораздо больше возможностей для военно-политических инсинуаций, чем в период Ельцина. Таким образом, до наступления эры нового миропорядка Баку не сделает геополитического выбора, придерживаясь дипломатии традиционной многовекторности. Прагматичный подход Баку подкрепляется идентичной внешнеполитической стратегией Анкары. Более того, Азербайджан будет развивать выгодное для себя, в первую очередь, широкоспектрное сотрудничество со странами Запада. Кроме нефтегазовой отрасли и энергетики перед Баку открывается новая перспектива развития ВИЭ. Да и что касается политического ракурса - Баку достиг немыслимых внешнеполитических успехов, добившись от США и ЕС безусловного признания своей территориальной целостности. Более того, именно на брюссельской и вашингтонской площадках Армения впервые с 1991 года отказалась от притязаний на Карабах. Однако, что касается глобальной политики, скрупулезный и крайне осторожный Алиев по-прежнему настаивает на модели сближения и примирения, но вовсе не антагонизма и конфронтации. Президент неспроста напомнил о Баку как дипломатической площадке переговоров военного руководства США и России. То есть Баку – это поприще для сближения и примирения, а не вражды.