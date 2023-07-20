Армянские жители Карабаха проходят через ППП «Лачин»

Сегодня через погранично-пропускной пункт «Лачин», расположенный у дороги Лачин - Ханкенди, в очередной раз обеспечен свободный проезд армянских жителей, проживающих в Карабахе.

На видеокадрах проверка документов армянских жителей Карабаха, и как они свободно и безопасно переходят через ППП «Лачин» в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).