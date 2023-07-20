МВД обратилось к гражданам Азербайджана

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам страны в связи с днем Ашура (28 июля), напомнив, что в соответствии с Законом о свободе вероисповедания все религиозные обряды в Азербайджане должны проводиться только в мечетях, священных местах и относящихся к ним территориях.

«Выражая глубокое уважение свободе вероисповедании людей, сообщаем, что для безопасности участников мероприятий, а также регулирования движения транспорта на дорогах принимаются все необходимые меры», - говорится в обращении.

МВД просит поддержать работу полиции для обеспечения в день Ашура свободного движения людей в мечети и обратно, свободного и беспрепятственного отправления религиозных обрядов.

Министерство советует принять во внимание, что участие несовершеннолетних в религиозных мероприятиях не рекомендуется.

«Призываем отнестись с пониманием к этому обращению, служащему защите жизни, здоровья, прав, законных интересов и в целом мирной жизни общества», - говорится в обращении МВД.