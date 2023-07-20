Российские журналисты попали под украинский обстрел: есть погибший и раненые

Корреспондент и оператор российского телеканала «Известия» получили ранения в результате обстрела в Запорожской области Украины, сообщает ТАСС.

«Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения, им оказывают медицинскую помощь», — говорится в Telegram-канале телеканала.

У корреспондента четыре осколочных ранения, одно из них сквозное. У оператора "Известий" — осколки в мягких тканях и перелом тазобедренных костей.

Также под обстрел ВСУ попали журналисты ТАСС. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев скончался из-за тяжелых ранений. При обстреле ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.