Российские журналисты попали под украинский обстрел: есть погибший и раненые
Корреспондент и оператор российского телеканала «Известия» получили ранения в результате обстрела в Запорожской области Украины, сообщает ТАСС.
«Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения, им оказывают медицинскую помощь», — говорится в Telegram-канале телеканала.
У корреспондента четыре осколочных ранения, одно из них сквозное. У оператора "Известий" — осколки в мягких тканях и перелом тазобедренных костей.
Также под обстрел ВСУ попали журналисты ТАСС. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев скончался из-за тяжелых ранений. При обстреле ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.