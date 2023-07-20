Завершились тактические учения «Волна Хазри», которые проводились во взаимодействии с ВМФ, Сухопутными войсками, ВВС и Береговой охраной Государственной пограничной службы, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, на завершающем этапе учения в территориальных водах Каспийского моря, принадлежащих Азербайджанской Республике, были проведены боевые стрельбы по уничтожению кораблей условного противника, а также воздушных и береговых целей.

Все задачи, поставленные в ходе тактических учений «Волна Хазри», к которым были привлечены 1500 человек личного состава, боевые и сторожевые корабли ВМС, патрульные корабли береговой охраны ГПС, вертолеты ВВС, беспилотные летательные аппараты и боевые бронированные машины Сухопутных войск, успешно выполнены, говорится в сообщении оборонного ведомства.