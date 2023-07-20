Тиньков назвал имена российских миллиардеров с антивоенной позицией

Против войны в Украине настроены многие российские миллиардеры, среди которых основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий и основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко, однако они боятся высказаться открыто. Об этом в эфире «Дождя» заявил бизнесмен и бывший владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков.

«Я был уверен, что за мной последуют многие другие. Потому что в частных разговорах и Мельниченко, и Галицкий, и партнеры Абрамовича, и так далее — они все говорили то же самое, но публично я высказался один, а они все испугались», — рассказывает Тиньков.

Бизнесмен отметил разговоры с Галицким, который несколько раз собирался публично поддержать позицию Тинькова, но так и не решился.

«Я оказался один. Я не жалею, просто мне их жалко. Они все — трусы. Потому что, конечно же, они все ненавидят Путина. Конечно же, они против войны. Но они просто боятся, мне их жаль», — подытожил Тиньков.

Несколько дней назад сообщалось, что Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Имя основателя Тинькофф банка исчезло из санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина страны.