Завтра будет очень жарко

В воскресенье, 23 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем – 32-37° тепла. Атмосферное давление опустится ниже нормы – с 759 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха снизится с 65-75% ночью до 35-45% днем.

В большинстве районов Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.