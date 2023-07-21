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В последнее время мы все чаще читаем новости об успехах юных умов Азербайджана на международной образовательной арене. Повод для гордости есть и сегодня: сразу 20 азербайджанских студентов поступили в самые престижные университеты мира, включая MIT, Johns Hopkins и Warwick. Поздравить и разделить радость с ребятами пришли руководители госучреждений, видные общественные деятели, ведущие игроки национальной технологической экосистемы, СМИ, блогеры. В чем же секрет этого успеха?

История возникновения стипендиальной программы Talant В 2022 году студент учебного центра ROOF Academic Training Салман Гусейнов из села Пенсар Астаринского района поступил в MIT – лучший технологический вуз мира. Делясь историей успеха Салмана с представителями Министерства цифрового развития и транспорта, руководитель ROOF Academic Training Руфат Гусейнзаде рассказал о множестве талантливых ребят, которым просто не хватает средств для учёбы на более высоком уровне в заграничных вузах.

Министерство поручило Агентству инноваций и цифрового развития найти новый формат сотрудничества с ROOF. Выбор партнера был не случайным. Агентство инноваций и цифрового развития в рамках стипендиальной программы Technest вот уже 3 года на бесплатной основе предоставляет школьникам и студентам, а также лицам без какого-либо специального образования, но имеющим интерес к сфере IT, возможность пройти специализированные курсы обучения самых престижных образовательных центров в области информационных технологий и профессий будущего. На сегодняшний день уже 3500 студентов Technest от 12 до 65 лет прошли полугодовое обучение по таким различным направлениям, как программирование, дата-аналитика, облачные технологии, облачное администрирование, кибербезопасность, автоматика, электроника, различные языки программирования, UI/UX-дизайн.

В результате совместных усилий Агентства и ROOF был сформирован новый стипендиальный проект Talant, направленный на продвижение талантливых ребят из малоимущих семей для получения образования за рубежом. Отметим, что к данной инициативе Министерства цифрового развития и транспорта подключилась компания BP. В целом, в рамках стипендиального проекта Talant были подготовлены 25 молодых талантов. Стоит подчеркнуть, что 200 000 AZN, инвестированные в подготовку студентов Talant, оправдали себя с лихвой: общая сумма полученных стипендий превышает 3 600 000 AZN.

Процесс отбора Набор в стипендиальную программу Talant был объявлен 4 октября 2022 года и всего за недельный регистрационный период поступила 401 заявка. К основным критериям относились высокие оценки в школе, интерес к ИКТ и затруднения в финансировании обучения. Процесс отбора кандидатов проходил в 5 этапов: первоначальная оценка поступивших заявок, определение уровня английского языка, личные собеседования, посещение семьи и определение победителей.

Финальная стадия По завершении отбора зачисленным в программу была оказана всесторонняя помощь, включая сбор документов, получение сертификатов (SAT, IELTS) для поступления в иностранные вузы, обогащение портфолио участием в образовательных конкурсах и активной социальной деятельностью. Отметим, что целью поступления были не просто заграничные университеты, а топ-вузы мирового уровня. В итоге оправдались и усилия, и тщательный отбор, и серьёзная подготовка, и высокая планка: 20 из 25 студентов проекта поступили в лучшие университеты мира, такие как MIT, Johns Hopkins, Warwick, NYU, University PSL, KAIST, NUS, Toronto, Honk Kong Univeristy, UBC, и Koç. Оставшиеся 5 участников с большой долей вероятности получат положительные ответы от вузов в ближайшие дни. Вот истории лишь некоторых из наших героев. Ирада Фейзуллаева из Хачмаза поступила на факультет робототехники в Университет Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) — одного из старейших исследовательских университетов в Западном полушарии. Выступая на мероприятии, Ирада вкратце рассказала публике о своём непростом пути к детской мечте об образовании в престижном вузе с мировым именем. Многие гости были до слёз растроганы этим искренним рассказом нашей талантливой студентки, которая благодаря труду, упорству, вере в себя и поддержке родителей покорила вершину, некогда казавшуюся недостижимой.

Дениз Саттарлы из села Махмудавар Масаллинского района поступила на факультет химической инженерии в Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology, MIT) на полную стипендию бакалавриата (82 300 долларов), что стало беспрецедентным событием в истории национального образования. Во время мероприятия был показан трогательный ролик о том, как Дениз поддерживали её бабушка и дедушка.