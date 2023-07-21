Россия закупает через Мальдивы полупроводники на десятки миллионов

Небольшое островное государство в Южной Азии за год после начала украинской войны стало крупным торговым партнером России. За это время через Мальдивы в Россию было доставлено около 400 000 полупроводников на $53,6 млн, утверждает издание со ссылкой на российские таможенные данные, полученные от индийской исследовательской фирмы Export Genius.

Мальдивы вышли на второе место после Китая по поставкам полупроводников в Россию, сообщает Nikkei Asia.

В них учтены поставки стоимостью от $50 000. Это 19% от всего объема товарного экспорта Мальдив в 2021 году, который ООН оценивала в $280 млн.

С таким результатом островное государство оказалось вторым поставщиком полупроводников в Россию после Китая с учетом Гонконга, хотя годом ранее практически не поставляло эту продукцию. Это особенно удивительно, потому что рынка полупроводников на Мальдивах вообще не существует, цитирует Nikkei Asia старшего директора-консультанта компании Omdia Акира Минамикава.

До «спецоперации» крупнейшими экспортерами полупроводников в Россию были Китай, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и Южная Корея.