Вернувшийся с войны россиянин ворвался в дом, забаррикадировался и угрожает начать «поход на Кремль»
В подмосковном коттеджном поселке Шервуд вооруженный мужчина ворвался в дом и попытался взять в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП. Об этом сообщает РБК.
«Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу», — передает слова мужчины Mash.
По данным Mash и Baza, 36-летний Вячеслав приехал в Московскую область из Сибири и хочет остаться в коттедже, чтобы создать семью. Baza сообщает, что напавший на коттедж мужчина недавно вернулся с войны в Украине
ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что мужчина нетрезв. Сначала на место прибыла охрана поселка, затем участковый. По информации агентства «Москва», проникший в дом мужчина угрожал полицейскому оружием. Как рассказали РБК, в итоге заложникам удалось покинуть дом. После чего к зданию прибыли бойцы СОБР и ОМОН. Слышна стрельба.
СК по Московской области возбудил уголовное дело по статьям о «посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «применении насилия в отношении представителя власти».
По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, захватившего дом в поселке в Подмосковье зовут Вячеслав Черненко, ему 35 лет. Он приехал из Красноярска. «Он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — рассказал Хинштейн. По его словам, попытки убедить мужчину сдаться успехом не увенчались.
Глава подмосковной Истры Татьяна Витушуева заявила, что силовики штурмуют дом в подмосковном коттеджном поселке. По ее данным, применяется газ. Хозяйка дома, с которой удалось связаться, не знает нападавшего.
По словам местных жителей, раньше там проживал беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.