Вернувшийся с войны россиянин ворвался в дом, забаррикадировался и угрожает начать «поход на Кремль»

В подмосковном коттеджном поселке Шервуд вооруженный мужчина ворвался в дом и попытался взять в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП. Об этом сообщает РБК.

«Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу», — передает слова мужчины Mash.

По данным Mash и Baza, 36-летний Вячеслав приехал в Московскую область из Сибири и хочет остаться в коттедже, чтобы создать семью. Baza сообщает, что напавший на коттедж мужчина недавно вернулся с войны в Украине

ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что мужчина нетрезв. Сначала на место прибыла охрана поселка, затем участковый. По информации агентства «Москва», проникший в дом мужчина угрожал полицейскому оружием. Как рассказали РБК, в итоге заложникам удалось покинуть дом. После чего к зданию прибыли бойцы СОБР и ОМОН. Слышна стрельба.

СК по Московской области возбудил уголовное дело по статьям о «посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «применении насилия в отношении представителя власти».