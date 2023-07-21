Блинкен прогнозирует «изменения на фронте»

Еще очень рано оценивать успехи украинского контрнаступления, но США и союзники дали Украине «все, что нужно» для его успеха. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Голос Америки».

«Мы говорили, что это будет тяжело... Россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них», - подчеркнул госсекретарь, добавив, что, по его мнению, украинцы, «имеют уже все для успеха».

«Когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им... думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям», – считает Блинкен.