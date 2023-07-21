Об этом должен узнать каждый! Kontakt объявляет о летней акции со множеством возможностей и скидок.

Только до 31 июля вы можете зайти в магазины сети и купить любой желаемый товар за наличные со скидками до 50%, а при оплате по частям приобрести смартфон в рассрочку на 12 месяцев, бытовую технику и домашний текстиль - в рассрочку на 18 месяцев, а мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и самое главное, без комиссии.

Также у всех остается возможность поучаствовать в акции «Шеш-гоша» и выиграть Volkswagen ID.4. Сообщаем, что в этом году в акции «Шеш-Гоша» первый электромобиль уже нашел своего счастливого обладателя.

А теперь давайте взглянем на некоторые из самых интересных предложений акции:

Смартфон Oppo A17k с 64 ГБ памяти и широким экраном всего за 299 манатов вместо 370 при покупке за наличные;

с 64 ГБ памяти и широким экраном всего за манатов вместо при покупке за наличные; Смарт-телевизор Toshiba с диагональю экрана 81 см всего за 299 манатов вместо 600 ;

с диагональю экрана 81 см всего за манатов вместо ; Холодильник LG NoFrost объемом 234 литра за 799 манатов вместо 1160 ;

NoFrost объемом 234 литра за манатов вместо ; Пылесос Philips мощностью 1900 Вт с насадками для пола, ковров и узких мест со скидкой за 249 манатов вместо 500 ;

мощностью 1900 Вт с насадками для пола, ковров и узких мест со скидкой за манатов вместо ; А при покупке в кредит кондиционер AUX площадью охвата в 30 м² всего за 49 манатов в месяц.

Итак, не упустите возможности акции, чтобы максимально эффективно провести летние дни! Для получения дополнительной информации обращайтесь в Колл-центр *6060.