Украинская армия «проходит некоторые рубежи заминированности» и приближается к тому моменту, когда контрнаступательные операции могут ускориться. Как сообщает Financial Times, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

По словам Зеленского, теснить российские войска в Украине удалось начать лишь неделю назад — намного позже, чем рассчитывал Киев, поскольку до этого у ВСУ не было нужного количества боеприпасов, вооружений и прошедших необходимое обучение бойцов.

Вынужденная задержка начала операции позволила России заминировать нужную ей территорию и возвести оборонительные рубежи.

Однако динамика на фронте вот-вот изменится, пообещал Зеленский, в очередной раз повторив просьбу к союзникам об активизации поставок ракет большой дальности и предоставлении Украине современных истребителей.

В то же время Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, заявил на форуме, что результаты военных усилий Украины станут ясны только после того, как Киев полностью задействует свои силы.