Бахтияру Гаджиеву продлили срок ареста

Хатаинский районный суд Баку на основе ходатайства следственного органа продлил срок предварительного заключения общественного активиста Бахтияра Гаджиева еще на 2 месяца 10 дней – до 8 октября. Об этом сообщает агентство Turan.

Адвокат Ровшана Рагимли сообщила агентству, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.

Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре прошлого года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.