Эмина Мирзоева обвинили в терроризме и задержали в Греции

В настоящее время 22-летний азербайджанец содержится в тюрьме Коридаллос в Греции. Согласно ордеру на арест, 26 декабря 2022 года Мирзоев подстрекал третьих лиц к подрыву бомбы в жилом доме в Стокгольме по адресу: улица Далгранд, 60.

Как сообщают греческие СМИ, Мирзоев был задержан в начале июля во время прохождения паспортного контроля при попытке вылета из Афин в Стамбул на основе европейского ордера. Азербайджанца обвиняют в подстрекательстве к причинению вреда чужому имуществу и здоровью с применением взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.

Этнический азербайджанец, гражданин Швеции Эмин Мирзоев был задержан в международном аэропорту Афин, столицы Греции, по обвинению, связанному с терроризмом в Стокгольме.

Отмечается, что азербайджанец поручил другим лицам бросить контейнер со взрывчаткой и гвоздями в жилой дом с целью вызвать пожар и нанести ранения жильцам.

«Задание, инструкции и предложения были даны разыскиваемым лицом через систему криптографической связи», — говорится в европейском ордере на арест.

На следующий день, 27 декабря 2022 года 22-летний Мирзоев предположительно повторно проинструктировал третьих лиц, как обращаться с гранатой, использованной при новом взрыве в той же локации.

В период с 28 по 31 декабря 2022 года, согласно европейскому ордеру на арест, обвиняемый вновь подстрекал третьих лиц к изготовлению и манипулированию взрывным устройством, состоящим из батареи, запала и взрывчатого вещества. В результате была изготовлена бомба, использованная 31 декабря при нападении на Эрваллакрокен, 11 в городе Фарста, расположенном в 8 километрах от Стокгольма.

Считается, что за этот взрыв также несет ответственность Мирзоев. Отмечается, что бомба взорвалась у подъезда жилого дома, причинен значительный материальный ущерб.

Сам подозреваемый отрицает все обвинения посредством своего греческого адвоката.