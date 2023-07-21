Оператор Deutsche Welle Евгений Шилко был ранен российскими кассетными боеприпасами. Об этом сообщает русская редакция DW.

По их данным, Шилко был ранен в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области, расположенном в 23 км от линии фронта, когда съемочная группа DW вела репортаж о подготовке украинских военных.

Шилко доставлен в больницу, его состояние стабильное. Во время атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали, добавили в редакции.

Ранее сегодня в результате обстрела оккупированных областей Украины погиб фотокорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, его коллега Константин Михальчевский получил ранения. Кроме того, под обстрел попали также сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков, они оба получили ранения. Минобороны РФ заявило, что обстрел, в результате которого погибли и пострадали российские журналисты, также велся кассетными боеприпасами.