Еще одна неожиданность: Алиев приветствует открытие в Баку государственного информагентства Ирана

Особого внимания заслуживало заявление начальника Генштаба Ирана генерала Мохаммада Багери, принявшего участие в смотре войск на азербайджано-иранской границе. По сообщениям официальных иранских СМИ, Багери посещал приграничный с Азербайджаном КПП Полдашт и берег реки Араз. И там же иранский военачальник стал рассуждать об углублении сотрудничества между двумя странами.

В последнее время haqqin.az неоднократно указывал на относительное потепление во взаимоотношениях правительств Ирана и Азербайджана после затяжного периода холодной войны. Об этом, в первую очередь, свидетельствовали активные дипломатические контакты и смягченная риторика официальных представителей двух государств.

Заявлению Багери предшествовали визит главы МИД Ирана Абдоллахиана в Баку и его переговоры с президентом И.Алиевым, а также консультации вице-премьера Шахина Мустафаева в иранской Астаре.

Накануне президент Ильхам Алиев прокомментировал сенсационную новость об ожидающемся в ближайшие дни открытии в Баку государственного иранского агентства IRNA.

Алиев выразил надежду, что IRNA Azerbaijan обязательно внесет свой вклад в укрепление отношений между двумя странами: «Потому что ответственные СМИ всегда должны способствовать укреплению отношений между соседними странами. Думаю, лучший способ — это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане, о процессе восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Конечно, думаю, что будет очень хорошо, если больше людей в Иране будут знать о реальном положении дел во время Второй Карабахской войны и после нее, особенно в связи с повесткой дня Азербайджана по широкому региональному сотрудничеству в этом регионе. Поэтому желаю вам успехов в вашей деятельности. Уверен, что вы сыграете важную роль в укреплении наших отношений».