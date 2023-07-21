Важное заявление Алиева: «Зангезурский коридор никто не отменял»

«В случае, если мы выйдем на подписание мирного договора, это оздоровит ситуацию в целом на Южном Кавказе и исключит Южный Кавказ по большому счету из зоны повышенного риска». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Глава государства отметил, что «зона повышенного риска – это не только оценка экспертов, это ведь и рейтинги, это и возможности взять кредиты, это и напрямую вопросы, связанные с иностранными инвестициями. Тем более сейчас, когда инвесторы в первую очередь исходят из потенциальных и существующих рисков».

По словам президента Алиева, «урегулирование отношений с Арменией снимет этот вопрос, это будет хорошо и для нашей экономики, и для экономики Армении, и, в целом, создаст возможности для нормализации отношений и более полной реализации наших планов. Это позволит нам не в такой степени финансировать вопросы, связанные с нашим оборонным потенциалом, то есть высвободит достаточно большие ресурсы».

Глава государства указал, именно Карабах и Восточный Зангезур видит «таким как бы драйвером неэнергетического сектора экономики»: «Потому что по природно-климатическим условиям, по туристическому потенциалу, по потенциалу сельского хозяйства, а также возобновляемой энергии регион сможет очень серьезно добавить в копилку нашего ВВП».

«…То есть, это будет огромный такой энергетический потенциал плюс логистический центр. Поскольку Зангезурский коридор никто не отменял и этот проект остается на повестке дня и будет оставаться до тех пор, пока он не будет реализован. А это открывает огромный потенциал, как это сейчас называют, «коннективити», транспортных связей», - сказал глава государства.