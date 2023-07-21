Лукашенко летит к Путину
Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву, сообщает «БелТА». На 23 июля запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщила пресс-служба Лукашенко, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, а также «совместное противостояние незаконному санкционному давлению».
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