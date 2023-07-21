Для устранения этих последствий войны могут потребоваться сотни лет и миллиарды долларов.

За полтора года войны наземные мины — наряду с неразорвавшимися бомбами, артиллерийскими снарядами — «загрязнили» территорию Украины площадью примерно с Уругвай. Украина стала самой заминированной страной в мире, пишет The Washington Post.

«Количество боеприпасов в Украине просто беспрецедентно за последние 30 лет. Ничего подобного нигде больше нет», — сказал Грег Кроутер, директор по программам Mines Advisory Group, британской благотворительной организации, занимающейся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Согласно отчету аналитического центра GLOBSEC, расположенного в Словакии, около 30% территории Украины (более 67 тыс. кв. км) потребует проведения трудоемких, дорогостоящих и опасных операций по разминированию. Хотя продолжающиеся боевые действия делают невозможным проведение точных исследований, по масштабам и концентрации боеприпасов загрязнение Украины превосходит загрязнение других сильно заминированных стран, таких как Афганистан и Сирия.

Международная некоммерческая организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин, на основе информации из открытых источников отследила более 2300 инцидентов в Украине, в ходе которых были обнаружены боеприпасы, требующие обезвреживания. Несмотря на то, что информация о происшествиях сильно занижена, а данные не включают результаты обследований на местах, проведенных HALO Trust и другими организациями, они дают примерное представление о проблеме, пишет издание.