Под обстрел ВСУ попал экс-главарь «ДНР» Бородай

В окрестностях Бахмута под обстрел ВСУ попал депутат Госдумы, один из бывших главарей «ДНР» Александр Бородай. Об этом утверждают российские телеграм-каналы.

По их информации, автомобиль, в котором находился Бородай, попал под обстрел в окрестностях Бахмута, когда перемещался по открытому участку дороги. Удар из танка наносился с расстояния 3 км.

«Осколки одного из снарядов повредили автомобиль и нанесли ранения в нем сидящим», - говорится в сообщении. Сам Бородай, судя по опубликованным фото, ранен не был. Утверждается, что наблюдение за автомобилем с Бородаем, вероятно, осуществлялось при помощи дрона.