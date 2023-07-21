Ильхам Алиев Шафаг Мехралиевой: «Реакция госчиновников даже на вырубку одного дерева происходит потому, что я увидел это в СМИ»

«Я узнаю много важных вещей из социальных сетей, о том, что происходит в нашей стране. При общении с представителями СМИ я неоднократно говорил им, что они помогают мне в моей повседневной работе. Потому что у каждого президента есть свой очень схожий формат деятельности. Особенно в таких странах, как Азербайджан, где нужно работать 24 часа в сутки и быть готовым к любым новостям, хорошим или плохим» , - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , отвечая на вопрос преподавателя Азербайджанской дипломатической академии Шафаг Мехралиевой.

Глава государства искренне признался, что у него масштаб работ настолько огромен, что иногда упускает какие-то важные моменты: «Социальные и традиционные медиа помогают мне узнать о том, что происходит, и сразу реагировать. Могу сказать, что во многих случаях реакция государственных чиновников даже на вырубку одного дерева происходит потому, что я увидел это в СМИ. Это создает дополнительную дисциплину. Вы знаете, что я регулярно езжу по стране и большую часть времени передвигаюсь на автомобиле. Причина в том, что в машине я могу увидеть гораздо больше, чем совершая перелеты на самолете или вертолете. Официальные лица на местах знают, что я приеду в следующий раз и проверю, что происходит, что идет не так, как следует. Поэтому я думаю, что в своей работе в будущем я определенно буду использовать социальные медиа.

Я не так активен, как хотелось бы, но в отношении вопросов, которые вызывают беспокойство в азербайджанском обществе, я очень доступен для людей из моей администрации и моих близких родственников. Я также считаю, что подобные встречи очень важны.

Я не планировал посещение первого форума азербайджанского медиасообщества, который был проведен здесь, в Шуше, в прошлом году. Но тогда я сказал сотрудникам своей администрации, что было бы хорошо в следующий раз провести форум международного уровня. И он был организован и проведен, причем на хорошем уровне, с большой презентацией, и я решил присоединиться к группе. А потом, когда планировалось мое участие в качестве основного докладчика, я решил больше не использовать этот формальный способ общения, произнесение длинных речей или что-то в этом роде. Думаю, такой формат обсуждений гораздо лучше как для меня, так и для вас».