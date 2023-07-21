Ильхам Алиев: «Теперь Пашинян говорит правильные вещи»
«Один из важнейших насущных вопросов на столе переговоров, требующих своего решения, — это официальное согласие Армении воздержаться от территориальных претензий к Азербайджану. Они уже заявили об этом в устной форме. Мы считаем заявление премьер-министра о том, что Карабах – это Азербайджан, декларацией позиции. Хотелось бы, чтобы он сказал это в 2019 году. Однако в Ханкенди он сказал совершенно другое. Теперь же он говорит правильные вещи, но ему следует поставить свою подпись под этим», - заявил накануне в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Азербайджанский лидер выдвигает конкретное требование армянской стороне: «Он должен парафировать тот открытый пункт, который мы не согласовали в проекте мирного договора, и который ясно показывает, что у них нет территориальных претензий. Их позиция немного двусмысленна. Они говорят, «мы признаем территориальную целостность», даже называют параметры, но одновременно говорят, что армянское меньшинство Карабаха должно быть инкорпорировано, что вообще невозможно. Существуют определенные компромиссные предложения по вопросу языков; они являются взаимными и касаются национальных меньшинств, их прав и безопасности в обеих странах. Потому что если армяне хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то мы тоже хотим говорить о правах и безопасности азербайджанцев в Зангезуре, Гейче и Ереване. Так что, думаю, это абсолютно логично. Надеюсь, мы придём к завершающему этапу, хотя это трудно предсказать. Могу предсказать только то, что зависит исключительно от нас. Что же касается переговоров, мы возлагаем на них надежды, но должны быть менее оптимистичными и более реалистичными».