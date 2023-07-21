В Агдаме будут перерабатывать строительные отходы

По его словам, начата утилизация строительно-демонтажных отходов, образующихся при восстановлении и реконструкции освобожденного от оккупации села Кенгерли Агдамского района.

В Агдамском районе началась переработка отходов строительства и сноса. Об этом заявил заведующий отделом Министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов.

«В результате восстановительных работ на освобожденных территориях значительно увеличилось количество отходов строительства и сноса. Инициатива в первую очередь поможет значительно снизить воздействие на окружающую среду отходов строительства и сноса, образующихся в Агдамском районе. Вместо захоронения эти материалы будут перерабатываться и повторно использоваться в восстановительных работах, сохраняя природные ресурсы и сводя к минимуму загрязнение. Цель проекта – обеспечить устойчивый процесс утилизации отходов».

Муталлимов добавил, что проект представляет собой совместную работу организаций государственного и частного секторов: «Проект предусматривает создание перерабатывающих мощностей в Агдамском районе. Такие объекты смогут перерабатывать различные отходы строительства и сноса. Кроме того, проект оживит местную экономику. Продвигая устойчивые практики, мы надеемся, что это станет примером и для других регионов».

Муталлимов напомнил, что лабораторные анализы образцов, взятых из мусора на территории города Шуша и Агдамского района, были проведены Министерством экологии и природных ресурсов с участием экспертов Программы ООН по окружающей среде. Установлено, что эти отходы переработаны и пригодны для использования в строительстве.

Следует отметить, что проект планируется продолжить и в других селах Агдамского района, подлежащих восстановлению.