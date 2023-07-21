В Париже умерла дочь Чарли Чаплина

Во Франции скончалась актриса Джозефина Чаплин, дочь кинолегенды Чарли Чаплина и его четвертой жены Уны О’Нил.

Джозефина известна по ролям в фильмах «Кентерберийские рассказы» и «Красные ночи». Об этом сообщила газета Le Figaro.

Чаплин умерла в Париже еще 13 июля в возрасте 74 лет. Но о кончине артистки ее трое сыновей Шарли, Жюльен и Артур сказали журналистам только сейчас.

Причины смерти знаменитости неизвестны. Сыновья Чаплин добавили, что прощание с ней пройдет в узком семейном кругу в столице Франции.