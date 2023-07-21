Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 июля.

По данным Генштаба, на Запорожском фронте россияне пытались сегодня контратаковать южнее Новодаровки на Времьевском выступе.

Также россияне атаковали на Лиманском направлении. Под Бахмутом они наступали в районе Богдановки и Ивановского.

К западу от Донецка атаки были в районе Авдеевки, Красногоровки и Марьинки. Южнее - в районе Новомихайловки. Все попытки атаковать были отражены, сообщают в Генштабе ВСУ.