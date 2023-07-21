Ильхам Алиев: На месте парламента сепаратистов мы построили прекрасный отель

«При разработке генерального плана была учтена вся инфраструктура Шуши, в том числе и новые дороги. В сентябре этого года мы торжественно откроем школу, рассчитанную почти на 1000 учеников, а больница на 90 пациентов будет готова, думаю, через несколько месяцев, возможно, к концу года. Все в Шуше делается в соответствии с генпланом. Это позволит городу выглядеть ещё лучше, чем раньше. Он будет очень удобным и современным, сохранив при этом аутентичный облик. Потому что почти все исторические здания сейчас находятся в процессе реконструкции. Те, кто часто посещает Шушу, могут видеть, как меняется город, как он хорошеет. Но все же придется провести некоторые работы по сносу зданий, построенных в советское время. Уровень их устойчивости не позволяет использовать их в качестве жилых домов. Но генплан Шуши действительно потрясающий. Думаю, года через три или четыре это будет одно из лучших мест не только на Кавказе, но и во всем мире». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне в Шуше.