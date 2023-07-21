Болгария забирает из-под контроля России крупнейший нефтяной порт
Парламент Болгарии принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец возле города Бургас с российской нефтяной компанией «Лукойл». В течение двух недель после отзыва концессии Минтранском должен взять на себя оперативное управление объектами. С прекращением концессии возможность использования Россией болгарской инфраструктуры будет прекращена, пишет болгарское издание «БНР».
Инициативу поддержали 144 депутата парламента Болгарии, против высказались 52 парламентария. По словам инициаторов поправки, этот шаг соответствует санкциям, наложенным Евросоюзом против России, и концессия нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» над портом также подпадает под сферу действия санкций.
«Прекращение концессии не позволит России использовать болгарскую инфраструктуру для финансирования войны в Украине», - говорится в сообщении.
В «Лукойл» заявили, что первичная переработка нефти и конденсата в этом комплексе — 9,8 млн тонн в год. Это самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове, обеспечивает топливом основную часть рынка Болгарии, а также другие страны Европы.
Терминал Росенец, предназначенный для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья, «Лукойл» взял в концессию в 2011 году. Временное правительство Болгарии в прошлом году решило продлить концессию на 24 года.