Болгария забирает из-под контроля России крупнейший нефтяной порт

Парламент Болгарии принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец возле города Бургас с российской нефтяной компанией «Лукойл». В течение двух недель после отзыва концессии Минтранском должен взять на себя оперативное управление объектами. С прекращением концессии возможность использования Россией болгарской инфраструктуры будет прекращена, пишет болгарское издание «БНР».

Инициативу поддержали 144 депутата парламента Болгарии, против высказались 52 парламентария. По словам инициаторов поправки, этот шаг соответствует санкциям, наложенным Евросоюзом против России, и концессия нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» над портом также подпадает под сферу действия санкций.