В Турции напали на офис происламской партии: есть погибший
В турецкой Адане совершено нападение на офис исламистской партии HÜDA PAR. В результате атаки региональный руководитель партии Салех Демир получил тяжелое ранение, а генсек партии в Адане Саджит Пишкин скончался.
Согласно сообщению турецких СМИ, мужчина проник в офис и ранил руководителей партии ножом. Злоумышленник задержан.
HÜDA PAR - прокурдская происламская партия. Это единственная партия, выступающая за введение исламского законодательства и отмены принципа светскости, за что подвергается широкой критике в оппозиционных СМИ. В турецком парламенте по итогам выборов появились 4 депутата от этой партии.