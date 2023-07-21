Россияне отправили на фронт граждан Узбекистана, которые ехали на строительство в Мариуполь. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

«В подразделениях российских войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана. Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии у граждан Узбекистана изъяли паспорта и мобилизовали в качестве добровольцев.