В торговом центре в Москве прорвало трубу с кипятком: погибли женщины, десятки раненых

По данным агентства, все погибшие были сотрудницами гипермаркета «Глобус Гурмэ» — именно там прорвало трубу с горячей водой.

В московском торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибли четыре человека, а еще десятки пострадали, сообщает ТАСС.

Телеграм-канал Shot пишет, что в результате произошедшего пострадали 70 человек. В то же время «Известия» сообщают, что ожоги разной степени тяжести получили 50 человек. По данным ТАСС, как минимум трех человек госпитализировали. Shot пишет о девяти госпитализированных.

Кроме того, сообщается, что около 18 человек оказались заблокированы в здании торгового центра.

СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РФ.

РБК пишет, что шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, в ТЦ расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном. В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея «Времена года» значится одним из объектов холдинга, ее руководителем в 2017 году была назначена Лилит Адибекян — дочь Гагика Адибекяна. Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО «РД Управление инвестициями») является Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге — Boulevard Royal, 25A.