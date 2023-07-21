Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:04

Как уже сообщалось, 19 июля комитет Евросоюза по политике и безопасности заявил о намерении Канады присоединиться к миссии ЕС по наблюдению за границей в Армении и поддержал предложение Оттавы направить в эту страну своих наблюдателей. «Вклад Канады в миссию Европейского союза в Армении (EUMA) принят и считается важным, - написала на своей странице в Тwitter министр иностранных дел Канады Мелани Джоли. - Канада привержена поддержке мирного политического процесса и обеспечению стабильности на Южном Кавказе. Именно поэтому мы увеличили наше присутствие в регионе. Теперь мы объявляем, что Канада примет участие в миссии ЕС в Армении». Канадский министр также сказала, что Оттава, планирующая расширить дипломатическое присутствие в Армении, принята Евросоюзом как третья сторона миссии.

Отметим, что цель миссии ЕС заключается, как официально декларирует Брюссель, в «содействии стабильности в приграничных районах Армении, построении доверия и безопасности людей в районах, пострадавших от конфликта, а также в оказании помощи по созданию среды, способствующей нормализации армяно-азербайджанских отношений». В настоящее время ведутся подготовительные работы в направлении открытия осенью текущего года посольства Канады в Армении. Комментируя решения Оттавы, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также в Twitter написал, что «…Ереван высоко ценит вклад и присутствие Канады в Армении во имя мира и стабильности в регионе, а также для укрепления двусторонних отношений, основанных на общей приверженности демократическим принципам». Пока неизвестно, сколько наблюдателей Канада направит в Армению. Как известно, EUMA состоит из 100 наблюдателей (половина из которых вооружена) и представителей вспомогательного персонала. Напомним, что решение Евросоюза направить в Армению миссию по наблюдению за границей, вызвало гнев России. В частности, официальная Москва предупредила, что это решение приведет к дальнейшей эскалации ситуации на Южном Кавказе. Во многом этот прогноз подтвердился: размещение миссии Евросоюза в Армении не предотвратило несколько пограничных столкновений, масштабы которых, правда, критическими назвать нельзя.

Одновременно миссия Евросоюза вызвала недовольство армянской оппозиции, поскольку представители Брюсселя заблаговременно предупредили Азербайджан о намерении провести пограничный мониторинг. В результате, оппозиция предположила, что члены миссии могут передать Азербайджану информацию о позициях армянской армии. Новая ситуация заключается в том, что военизированная наблюдательная миссия ЕС, деятельность которой так и не привела к ожидаемому эффекту, теперь усиливается за счет заокеанских наблюдателей. Как известно, Канада — это страна, которая, как правило, координирует свои внешнеполитические шаги с США. Таким образом, нетрудно предположить, что данное решение Оттавы было согласовано с Вашингтоном. В то же время, общеизвестно, что из-за влияния многочисленной армянской диаспоры Канада традиционно оказывала и продолжает оказывать Армении политическую поддержку. В частности, в период 44-дневной войны, когда Канада заняла откровенно проармянскую позицию, она ввела санкции против Турции после того, как выяснилось, что в «Байрактарах» использовались камеры наблюдения канадского производства. Таким образом, по мнению большинства экспертов, решение Канады направить в Армению наблюдателей во многом продиктовано стремлением официальной Оттавы подчеркнуть проармянскую позицию Канады.

С другой стороны, этот шаг рассчитан также на усиление позиций Канады в стране, которая отвернулась от России, и должен оцениваться в контексте общей концепции расширения присутствия Запада в Армении. Что же касается влияния участия представителей Канады на эффективность миссии EUMA, то в Армении к этому относятся весьма скептически. «Присоединение Канады к наблюдательной миссии ЕС в Армении не повысит ее эффективность, - считает политолог Бениамин Погосян. - У миссии есть конкурентные функции и ничего не изменится от участия той или иной страны. Очевидно, что присоединение Канады к миссии EUMA не является фактором сдерживания военной агрессии, поскольку в последние месяцы была отмечена серьезная эскалация напряженности. Но оно может стать фактором политического сдерживания». Армянский политолог добавил, что в самом факте участия Канады нет ничего беспрецедентного, поскольку ЕС часто включает в состав различных миссий представителей стран, не входящих в Евросоюз. Безусловный интерес в этой связи вызывает публикация в газете «Голос Армении». «Министерство иностранных дел Армении приветствовало инициативу Канады стать частью европейской гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении, - пишет издание. – В то же время, трудно не поинтересоваться, каким боком Канада вписывается в миссию Евросоюза на территории Армении? Для многих это остается загадкой. Разве что канадский интерес в данном случае может быть продиктован тем, что премьер-министр Джастин Трюдо заглянул в свой гардероб и обнаружил там носки с армянским триколором, которые лет пять назад ему подарил в Ереване Никол Пашинян.