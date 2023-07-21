Россия заявила, что Украина обстреливает кассетными бомбами

Село Журавлевка Белгородской области накануне было обстреляно кассетными боеприпасами, утверждает глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по селу были выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковал дрон-камикадзе и обстреляли из гранатомета.

В этом же районе по селу Щетиновка выпустили девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, а с беспилотника сбросили взрывное устройство, заявляет губернатор.

«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», - уверяет Гладков.