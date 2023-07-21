На пляжах Каспия спасли 11 человек
В Каспийском море от утопления спасены 11 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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В Каспийском море от утопления спасены 11 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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