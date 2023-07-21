Знаменитый остров охвачен пожарами. С огнем не могут справиться
Тысячи местных жителей и туристов эвакуированы из своих домов и гостиниц на острове Родос в Греции. Об этом сообщила пожарная служба страны.
ВВС информирует, что на востоке острова ситуация непростая, людей с пляжей эвакуируют суда береговой охраны и частные лодки. По имеющейся информации, в этот популярный у туристов район направляются корабли греческого флота.
Заместитель начальника пожарной охраны Греции сказал, что на Родосе ситуация сложная. В районе Киотари три отеля уже затронуты огнем, тушением которого занимаются пять вертолетов и 173 пожарных.
В субботу, 22 июля, на Родос также прибыли пожарные из Словакии, чтобы помочь местным командам. «Ситуация на Родосе серьезная и крайне сложная. Из-за сильного ветра и быстрой смены направления огня пожарным пришлось отступить и перейти в другое место», — написали в фейсбуке словацкие пожарно-спасательные службы. По их словам, часть словацкой спасательной команды перебралась на прибрежные курорты, чтобы помочь в эвакуации людей.
В эти выходные в Греции ожидается еще более сильная жара, метеорологи предупреждают, что температура может подняться до 45°C. По данным Греческой национальной метеорологической службы (EMY), аномальная жара достигнет своего пика в воскресенье. После короткой передышки в понедельник на Грецию, по прогнозам, обрушится еще одна волна аномально высоких температур, которая продлится до следующих выходных.
По словам одного из ведущих метеорологов страны, не исключено, что их ждет самая страшная июльская жара за последние 50 лет.
Всем жителям Греции посоветовали не выходить из домов в самое жаркое время дня, главная туристическая достопримечательность греческой столицы, афинский Акрополь, будет закрыт для посещения в те же часы.