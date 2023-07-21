Знаменитый остров охвачен пожарами. С огнем не могут справиться

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Тысячи местных жителей и туристов эвакуированы из своих домов и гостиниц на острове Родос в Греции. Об этом сообщила пожарная служба страны. ВВС информирует, что на востоке острова ситуация непростая, людей с пляжей эвакуируют суда береговой охраны и частные лодки. По имеющейся информации, в этот популярный у туристов район направляются корабли греческого флота.

Заместитель начальника пожарной охраны Греции сказал, что на Родосе ситуация сложная. В районе Киотари три отеля уже затронуты огнем, тушением которого занимаются пять вертолетов и 173 пожарных. В субботу, 22 июля, на Родос также прибыли пожарные из Словакии, чтобы помочь местным командам. «Ситуация на Родосе серьезная и крайне сложная. Из-за сильного ветра и быстрой смены направления огня пожарным пришлось отступить и перейти в другое место», — написали в фейсбуке словацкие пожарно-спасательные службы. По их словам, часть словацкой спасательной команды перебралась на прибрежные курорты, чтобы помочь в эвакуации людей.