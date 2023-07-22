«Разблокировку» зернового коридора обсудил Зеленский со Столтенбергом

В субботу президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой НАТО Йенсом Столтенбергом «разблокировку» зернового коридора в Черном море, после того как Москва вышла из соглашения по обеспечению безопасного прохода судов. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Мы поделились оценками текущей ситуации в Черном море и тех рисков, которые она представляет для глобальной продовольственной безопасности, - заявил Зеленский в своем твиттер-аккаунте после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО. - Мы также определили с г-ном Столтенбергом приоритеты и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования Черноморского зернового коридора».

Россия 17 июля 2023 года объявила о прекращении своего участия в Черноморской зерновой инициативе. Минобороны России заявило, что из-за выхода РФ из «зерновой сделки» с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Затем Минобороны Украины выпустило заявление, согласно которому с 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских портов и украинских портов, находящихся на оккупированной территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.