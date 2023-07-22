В Украине задержали хакера: атаковал госучреждения Азербайджана

Правоохранительные органы Украины задержали в Черкасской области хакера, который совершал атаки на серверы государственных учреждений Азербайджана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

«Киберполиция Черкасской области разоблачила злоумышленника, который совершил DDoS-атаки на серверы государственных учреждений Азербайджанской Республики», - заявили в МВД Украины.

По данным украинских правоохранителей, хакера разоблачили в рамках выполнения запроса на оказание международной правовой помощи.