В Кельбаджаре автомобиль с военными попал в аварию: есть погибший

В Кельбаджарском районе Азербайджана автомобиль с военнослужащими попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, 22 июля 2023 года автомобиль МАЗ N-ской воинской части Министерства обороны попал в ДТП, в результате погиб военнослужащий Эмин Эльданиз оглу Алиев, лейтенант Али Ильяс оглу Гусейнов получил травмы различной степени тяжести.

На место аварии выехали сотрудники Кельбаджарской военной прокуратуры и отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики. В качестве вещественных доказательств изъяты важные для дела предметы. В настоящее время идет следствие в Кельбаджарской военной прокуратуры.